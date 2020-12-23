Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Faciaya doğru gidiyoruz

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne'de, nehir ve göller ile barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor. Edirne'nin içme suyunun sağlandığı Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 3'e düştü.

Edirne Belediyesi, kentin içme suyunun Süloğlu Barajı'ndan sağlanacağını belirterek, kent merkezine 30 kilometre uzaktaki Küküler köyünden bağlantı çalışması başlattı.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan da son dönemde artan su sıkıntısı ve beraberinde gelen kesintilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle şehrin içme suyunun sağlandığı Kayalıköy Barajı'nda rezervin yüzde 3'e düşmesiyle sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Gürkan, çareyi yeniden Süloğlu Barajı'ndan su almakta bulduklarını belirtti.

'Trakya son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor'

Bölgede yaşanan kuraklığa dikkat çeken Gürkan, "Kayalı'daki rezerv yüzde 3'e düşünce DSİ ile ortak toplantı yaptık. Süloğlu'nda bizi daha çok idare edecek su var ama hat o kadar eski ki suyu taşımıyor, patlıyor. Kayalı'dan gelen 58 kilometrelik 1000'lik çelik hat, Süloğlu Küküler köyü mevkisinde, Süloğlu'ndan gelen asbest hatla bir noktada kesişiyor. Dedik ki bu iki hattı birleştirelim. Bu iki hattın buluşması 6.5-7 kilometre yaklaşık. 7 kilometrelik asbest hattı da değiştirmemiz lazım. Yani şu an Kayalı'yı kapatarak Süloğlu'nu açıyoruz. Küküler köyünde Süloğlu'ndan gelen su, Kayalı ishale hattına giriyor. Buraya kadar da kayıpsız geliyor" diye konuştu.

Trakya'da son 91 yılın en kurak döneminin yaşandığını vurgulayan Gürkan, "Trakya son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Yeraltı sularımız yüzde 85 oranında azaldı. Bir faciaya doğru gidiyoruz. Kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz, hiçbir şey demiyorum. Ama emin olun şu yapmış olduğumuz şehir içi içme suyunun tamamen yenilenmesi, Kayalı Köy İshale hattı yenilenmesi. Siz belki etmeyeceksiniz ama çocuklarınız veya torunlarınız yapanlara teşekkür edecekler" dedi.