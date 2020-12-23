MSB duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonunun icra edildiğini açıkladı.

Deniz Kuvvetleri tarafından Doğu Akdeniz'de, 2800 metreden görüntü alınarak, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda 3000 metre derinliğe kadar tespit imkanına sahip TCB ORKİNOS ile Doğu Akdeniz’de 2800 metreden görüntü alınarak büyük bir başarıya imza atıldı.

Deniz Kuvvetlerimiz tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi.



Operasyonda 3000 metre derinliğe kadar tespit imkânına sahip TCB ORKİNOS ile Doğu Akdeniz’de 2800 metreden görüntü alınarak büyük bir başarıya imza atıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/4erVVQXgyw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2020

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