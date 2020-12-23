İzinsiz tadilat yapılan CHP il binası mühürlendi

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir" denildi.