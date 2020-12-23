İletişim Başkanı Altun: Can Dündar'ı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT TIR'ları davasında 'casusluk' ve 'terör örgütüne yardım' suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Can Dündar'ın Türkiye'ye iade edilmesini istedi.

Altun, kişisel Twitter hesabında Türkçe ve Almanca yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz."

Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez.

Bu, gerçek gazetecilere hakarettir.

Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 23, 2020

Von unseren Partnern erwarten wir, die Entscheidung der unabhängigen türkischen Justiz zu akzeptieren und Can Dündar an die Türkei auszuliefern. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 23, 2020

​