Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi, 259 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte can kaybı 259, yeni vaka sayısı 19 bin 650 olarak tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosuna ilişkin detayları paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 259 can kaybı yaşandı, 19 bin 650 yeni vaka belirlendi.

Günlük tabloya göre ağır hasta sayısı 4 bin 901 olurken, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca paylaşımında şunları ifade etti:

"Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı."

Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 23, 2020

​