İBB Sözcüsü Ongun: 'Pandemi boyunca İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine zam yapılmayacak'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun Twitter'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca İstanbul'da toplu taşımada ücretlere zam yapılmacağını açıkladı.
Ongun kararı şöyle açıkladı:
"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla pandemi süresi boyunca İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine zam yapılmaması kararı alınmıştır. UKOME’de taksi ve dolmuş ücretlerine %11 zam yapılırken İBB’ye ait toplu taşıma ücretlerine zam yapılmamıştır. Halkımızın bilgisine sunarız."
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla pandemi süresi boyunca İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine zam yapılmaması kararı alınmıştır. UKOME’de taksi ve dolmuş ücretlerine %11 zam yapılırken İBB’ye ait toplu taşıma ücretlerine zam yapılmamıştır. Halkımızın bilgisine sunarız.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 23, 2020
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