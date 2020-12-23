Antalya'da 15.5 ton sahte içki yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Antalya’da yılbaşı öncesi 11 ayrı adrese yapılan operasyonda 15.5 ton sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen Sahte alkolün parasal değerinin yaklaşık 700 bin lira olduğu bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, sahte alkol kaçakçılığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik operasyon düzenlendi.

Sahte alkollü içkinin üretim ve depo yerleri ile satışa arz edilen büfe, market, tekel bayi vb. gibi yerler ekipler tarafından yapılan çalışmalarla tespit edilerek belirlenen adreslere yönelik 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Vergi Dairesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katılımı ile adreslerde ve şüphelilerin kullandığı araçlar, kimya deposu ve medikal firmalarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda 15 bin 491 litre sahte alkol, 2 bin 73 şişe çeşitli marka ve ebatlarda sahte içki, 1600 adet sahte içki yapımında kullanılan malzemeler (distilasyon tankı, etiket, jelatin, kapişon vb.) ile 44 adet sahte içki bandrolü ve çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan aroma, gıda boyası, alkolmetre ve boş içki şişesi ele geçirildi.

Piyasa değeri 700 bin lira

Yapılan operasyonlarda Muratpaşa ilçesinde bulunan kimya deposunun sahibi ile kepez ilçesinde bulunan medikal firmasının sahibinin aynı kişi olduğu ve medikal firmaların yasal sınırlar içerisindeki alkol alıp satma yetkisini kötüye kullanarak sahte ürünleri Antalya'ya getirdiği ve bu ürünlerin sahte içki yapımında kullanılacağı tespit edildi. Ele geçirilen sahte alkollerin şişelenmesi durumunda yaklaşık 40 bin şişe sahte alkol elde edilebileceği ve ele geçirilen ürünlerin yaklaşık 700 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğine uygun olmayan ve insan sağlığına zararlı bir şekilde imal ettikleri sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan 13 şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet Etmek' ve TCK. 186. Madde kapsamında (Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden ve bulunduran) suçlarından adli işlem yapıldı.