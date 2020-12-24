Ataol Behramoğlu, 65 yaş üstüne uygulanan kısıtlamaları yargıya taşıdı: 'Ucu açık bir hapis cezası'

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Ataol Behramoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerine yönelik uygulanan kısıtlamaları yargıya taşıdığına duyururken, "Kısıtlamalar hukuka aykırıdır. 68 kuşağının gençleriyiz, hangi önlemleri alacağımızı biliriz. Bu uygulama başka hiçbir ülkede bulunmayan ucu açık bir hapis cezasıdır" dedi.