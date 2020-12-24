Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı: Tehdit değil, ikaz mahiyetiyle 'bakla odunuyla seni tanıştırırım' dedim

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın, Bodrum Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadede, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine hakaret ettiğini öne sürerek "Kendisine ikaz mahiyetiyle, tehdit değil ikaz mahiyetiyle yine bu hareketlerine devam edersen bakla odunuyla seni tanıştırırım cümlesini kullandım” dediği belirtildi.

T24'ün ANKA'dan aktardığı habere göre; Alaattin Çakıcı Bodrum Adliyesine giderek Cumhuriyet Savcısı Hakan Tezel’in odasında bir buçuk sayfalık ifade verdi. Çakıcı, Twitter'daki sözlerin kendisine ait olduğunu belirtirken, “Ben yazdım nerede yazdığımı hatırlamıyorum. Twitter'da yazdığım sözler için şimdi huzurunuzda ifade vereceğim” dedi.

'Şahsıma hakaret ediyordu'

Çakıcı, Cumhuriyet Savcısı Hakan Tezel’e verdiği ifadeye kendisine sürekli hakaret edildiğini söyleyerek başladı ve şunları dile getirdi:

“Cezaevinden çıktığımdan bugüne kadar Sayın CHP Genel Başkanı Cumhur İttifakı lideri sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Devlet Başkanımızın yıpratmak için sürekli gündeme getirerek hakaret ederek ve küçük görerek hem haftalık meclis konuşmalarında hem basın toplantılarında yukarıda bahsettiğim gibi şahsım üzerinden hem sürekli bana hakaret ederken hem de Devlet Başkanımıza ve Cumhur İttfakının lideri Sayın Devlet Bahçeli'yi yıpratmak için sürekli şahsıma hakaret ediyordu.”

'Tehdit değil ikaz mahiyetiyle'

Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak "pez…" sözcüğünü kullanmadığını, “dürzü” sözcüğünü “sosyal hayattaki genişlik anlamında kullandığını”, “bakla odunuyla seni tanıştırırım” sözcüğünün ise tehdit değil ikaz mahiyetiyle söylediğini ifadesinde şu şekilde anlattı:

“En son hakaret ettiğinde kendilerine şöyle bir açıklamada bulundum. Açıklamamda şu cümleleri kullandım. Dürzü kelimesinin anlamı ismailiye mezhebinin bir alt kolu olan cebel dağında yaşayan halep bölgesinde yaşayan İslamiyetin farklı bir kolu olan yani sosyal hayattaki inanıştaki genişlik kavramıdır dürzü kelimesi. Evet doğrudur halk dilinde dürzüyü farklı anlama da çekebiliyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu’na ben pez... demedim. Mezhep anlamında bu kelimeyi kullandım ancak kendi o şekilde algılamış kişinin algıladığına ben ne diyebilirim ki. Kendisine ikaz mahiyetinde, tehdit değil ikaz mahiyetiyle yine bu hakaretlerine devam edersen bakla odunuyla seni tanıştırırım cümlesini kullandım. Ama amacım seni devlete şikayet ederim devletin yasalarıyla karşılaştırmaktır. Yani çok sert olan odun cümlesini kullandım adalet anlamında kullandım sert odun kırılmaz bu anlamda söyledim.”

'Beni gündeme getirerek Cumhur İttifakı'nı yıpratmak istiyorlar'

Kendisine hakarete devam edildiği için açıklama yapmayı sürdürdüğünü anlatan Çakıcı’nın ifadesi şöyle devam etti:

“Sonra bir daha bana hakaret etti. Bu hakaretin de kendisine bana bu düşmanlığın nedir PKK ile DHKPC ile ilişki içindesin istersen beni onlara öldürt ben Allah’tan korkarım ihanet edersem devletimden korkarım. Sürekli beni gündeme getirmek kaydıyla Cumhur İttifakı'na Sayın Devlet Başkanımıza MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye sürekli yıpratmak istemektedir. Tek kullandıkları enstrüman da Alaattin Çakıcı üzerinden bunu yapmaktadırlar. Devletimiz beka sorunu varken aylardan beri mecliste ve basın yayın organlarında hedef yanlılarının CHP lideri bunu gündeme getirmektedirler. Ömrümce devletimin yasaları hakkımda ne karar verdiyse daha evvelki davalarımda bile devletimin vereceği her türlü karara saygılıyım. Sayın savcılığımıza ve adalet bakanlığımıza saygılarımı arz ederim. Başka bir diyeceğim yoktur, bütün söyleyeceklerim bundan ibarettir.”

5 yıl 8 aya kadar hapis cezası

Çakıcı'nın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla 18 Kasım’da Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda Çakıcı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 125/3-a, 125/4, 106-1, 106/2-a Maddeleri uyarınca işlem yapılması talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, söz konusu maddeler uyarınca işlem yapması halinde Çakıcı hakkında, Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit ve hakaretleri nedeniyle, 3,5 yıldan 5 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılması gündeme gelecek.