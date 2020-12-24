Eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklandı

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 5 gün önce suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 8'i savcılık sorgusunun ardından, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya D, Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Selahattin G, belediye personeli Şevket A. ve müteahhit Murat İ. ise tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, 6 şüpheliden 5'inin tutuklanmasına, Selahattin G'nin de ev hapsine karar verdi.
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