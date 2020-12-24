Kılıçdaroğlu'ndan Çin elçisine: Aşıyı bekliyoruz

Büyükelçi Liu Shaobin, 15 Aralık’ta güven mektubunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunduktan sonra, ilk ziyaretlerinden birini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yaptı. Kılıçdaroğlu, Büyükelçi Shaobin’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

'Partilere de görevler düşmektedir'

Görüşmede CHP ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ilişkileri ile Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha ileri götürülmesi arzusu dile getirilerek, bu konuda neler yapılabileceği konuşuldu.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, “CHP ve ÇKP (Çin Komünist Partisi) olarak gerek tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını, gerekse de uluslararası diğer konularda dünyanın daha iyi bir hale gelmesi için neler yapılabilir diye kafa yormalıyız ve işbirliği yapmalıyız. Bu konuda sadece hükümetler arası ele alınacak konular değil, partilerin de üzerinde durması gereken şeyler vardır ve partilere de görevler düşmektedir. Bu konularda işbirliğine hazırız” dedi. Shaobin, Kılıçdaroğlu ve bir CHP heyetini Çin’e davet etti. Görüşmede, ÇKP’nin ve Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kurulmasının 100’üncü yıl dönümü de konuşuldu.