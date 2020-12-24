Soylu: Demirtaş teröristtir, AİHM'in aldığı kararın hiçbir anlamı yoktur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 3 bin 251 personelin katılımıyla Yıldırım Bestler-17 Operasyonu'nun başladığını söyledi.
#CanlıYayın📡 |📍Ankara | @EmniyetGM İl Emniyet Müdürleri ile videokonferans yöntemiyle Yıllık Değerlendirme Toplantısıhttps://t.co/imVG35T5FV— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) December 24, 2020
Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Dün 3 bin 251 personel ile Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Yıldırım Bestler 17 operasyonu başladı.
- PKK'yı eleştirin denmesine rağmen bir kez PKK aleyhine açıklama yapmayan aksine onları iştahlandıran ve destekleyen Selahattin Demirtaş teröristtir. AİHM'in hangi sebeple olursa olsun almış olduğu karar, boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı söz konusu değildir.
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