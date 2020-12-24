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    Nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da yılbaşında ev partisi alarmı

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    İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yılbaşı kutlamalarının otellerde ve eğlence mekanlarının yasaklanması üzerine ev ve villa partilerine rağbet arttı. Muğla'nın Bodrum ilçesinin kış nüfusu 170 binden 400 bine çıkarken Belediye Başkanı Ahmet Aras denetimlerin yapılacağını belirtti.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) birlikte tarihin en kalabalık kış ayarından birini geçiren Bodrum'da, 170 bin olan nüfus, 400 bine ulaştı. Kent içindeki trafikte artış gözlenirken, sokaklarda da kış aylarında hiç olmadığı kadar kalabalık göze çarpıyor. Yılbaşı için de ilçeye gelişler başladı.

    Salgın döneminde büyükşehirlerden çok sayıda kişinin Bodrum'a geldiğini ve buradaki ikinci konutlarında yaşamaya başladığını hatırlatan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

    • "Gelenlerin büyük bölümü metropollere dönmedi. Yılbaşı için gelenler de oldu. Bodrum'un havası, müstakil evlerin durumu ve rahatlığı burada ön plana çıkıyor. İnsanlar, otellerden çok Bodrum'daki evlerine geliyorlar. Lütfen, Bodrum'a gelenler, kamusal alanlarda çok dikkatli olsunlar. Bodrum'da da artık pandeminin belli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Her gün kayıplarımız oluyor, her gün yeni bir hasta haberi alıyoruz. Vefatlarımız oluyor, üzülüyoruz. O nedenle herkesin çok dikkatli olması lazım. Pandemi şu anda Bodrum'da düşüşe geçmiş durumda.
    • Geçtiğimiz ay gerçekten çok tehlikeli bir sürece gitmişti iş çünkü insanlar dikkat etmemeye başlamıştı. Biraz boş vermişlik gibi bir durum vardı. Ancak son dönemde görüldü ki bu iş hiç şakaya gelmiyor. En ufak bir gevşeklikte hemen tekrar kendini gösteriyor. Ancak şu an dediğim gibi eskisi gibi bir durum yok. Biz bütün yazı toplam 50 hastayla geçirmişken, bir ara günlük o sayıları yakalamıştık. Şu anda düştü. Belediyede bile bir ara her gün 4, 5 koronavirüs vakası oluyordu. Şu an vaka kalmadı. Ancak tedbirleri sıkı tutmaya devam etmeliyiz."

    'Ev partilerine müdahale edilecek'

    Aras, salgına karşı herkesin kendine çok dikkat etmesi ve tedbirlerini alması gerektiğine dikkat çekip, şunları söyledi:

    • "Tabii ki devletimiz de önlemlerini alacak, kurallara uymayanları gerekirse cezalandıracak. Otellere yılbaşı partileri için gitmeyi düşünen insanların önünü kesmesi iyi oldu çünkü şu anda parti yapılacak ve eğlenilecek bir zaman değil. Biz bile açılışlarımızı, meclis toplantılarımızı, belediyenin birçok etkinliğini erteledik. Belediyede bile birçok hasta var. O yüzden eğlenmeyi değil de, sağlığımızı düşünelim.
    • Pazar yerlerinde, sokakta, markette, gittiğimiz bütün alanlarda dikkatli olacağız. Özellikle ev gezmeleri yapmayacağız. Yılbaşında ev partileri de yapmayalım. En azından bu yılbaşında herkes önce sağlık diyecek ve bir dahaki yıllarda bu kutlamaları yapacağız. Ev partilerine özellikle dikkat edeceğiz. Yılbaşı akşamı için 4 günlük bir tatil söz konusu. Ancak bu tatilde sokağa çıkma kısıtlamamız var.
    • Emniyetimizin, zabıtamızın, jandarmamızın denetimleri sürekli olarak devam edecek. Diğer taraftan da eğer ev partisi şikayetleri gelirse, onu da anında müdahale edip durduracağız. Kaymakamımızın da bu konuda talimatı var. Bizim önceliğimiz halkımızın sağlığıdır. Tabii ki en kısa zamanda bu işten kurtulmak istiyoruz, inşallah aşı da işe yarar. Bodrum hizmet, turizm, ulaşım gibi sektörler ile geçiniyor, inşallah bu salgını bir an öne atlatırız ve onlar da rahatlar. Şu anda ekonomiyi düzeltmenin yolu, sağlığı düzeltmekten geçiyor."

     

     

    Etiketler:
    Parti, Tatil, Yılbaşı, Koronavirüs Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs testi, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs
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