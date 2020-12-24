Bir kedi daha bacakları kesilerek öldürüldü

Antalya'da 6 gün önce bacakları ve kuyruğu kesildikten sonra öldürülen yavru kedinin bulunduğu bölgede, yine bacakları kesilerek öldürülmüş bir kedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Bir kedinin bacakları kesilerek öldürüldüğünü görenler, durumu bölgede sahipsiz hayvanları besleyen Fatma Ranta Kahile ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis, Fatma Ranta Kahile'nin bilgisine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlattı. 4- 5 aylık olduğu değerlendirilen kedinin cansız bedeni, polisler tarafından götürüldü.

Aynı bölgede 6 gün önce de bir yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde ölü olarak bulunmuştu.