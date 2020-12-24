Kayıt
16:40 24 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Numan Kurtulmuş

    Kurtulmuş: Türkiye'nin erken seçim gündemiyle kaybedecek vakti ve enerjisi yoktur, olmamalıdır da

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 511
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1042675305_0:0:3073:1729_1200x675_80_0_0_4517daac58980b53bca72532cb158e8d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012241043457276-kurtulmus-turkiyenin-erken-secim-gundemiyle-kaybedecek-vakti-ve-enerjisi-yoktur-olmamalidir-da/

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "Türkiye'nin erken seçim gündemiyle kaybedecek vakti ve enerjisi yoktur, olmamalıdır da" dedi.

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine gündeme ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, Mevleviliğin İslam geleneği içerisinde önemli yeri olduğuna ve sadece Müslüman ülkelerde değil dünyanın diğer bölgelerinde de karşılık bulduğuna işaret etti.

    Mevleviliğin kendi kurallarına göre yapılmayan birtakım tören ve ritüellerin aslında en büyük hakareti yine Mevleviliğe yaptığına vurgu yapan Kurtulmuş, "Mevlevilikle ilgili yapılan bu tür düzenlemelerin maalesef böyle bir şov haline getirilmesi, ait olduğu dini gelenekten kopartılarak bunun sanki bir tiyatral gösteriymiş gibi sunulması ve hiçbir şekilde Mevlevi geleneğinin içerisinde olmayan unsurların bunun içerisine yedirilmiş olması, daha açık söyleyeyim, siyasi ya da birtakım ticari şovların konusu haline getirilmesi Mevleviliğe yapılacak en büyük haksızlıktır. Dolayısıyla bu haksızlığın yapılmış olması başlı başına bir edepsizliktir" diye konuştu.

    Bunun kabul edilir bir durum olmadığına değinen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

    • "Bu uygulamayla bizim yıllardır söylediğimiz Cumhuriyet Halk Partisinin maalesef zihin yapısını şöyle bir kazsanız altından Cumhuriyet Halk Fırkası çıkar. Cumhuriyet Halk Partisinin bu milletin milli iradesine değer vermeyen tavrının, tutumunun içerisinde maalesef artık bir şekilde içlerine yerleşmiş olan milletin inançlarıyla, değerleriyle, milletin birikimiyle, milletin kültürüyle, medeniyetiyle barışık olmama hatta onunla çelişkili ve çatışma içerisinde olma hali yatar. Bunların zihin dünyasının böyle olduğunu biz söylediğimiz zaman bazen kızıyorlardı, hatta şunu söylüyoruz biraz kazısanız Cumhuriyet Halk Partisinin zihin dünyasının arkasından 1960 darbesi çıkar, biraz daha kazısanız ne kadar darbeler ve siyasi müdahaleler varsa bunlar çıkar."

    CHP'nin zihin dünyasında hala tek parti devrinin özlemlerinin bulunduğunun görüldüğüne dikkati çeken Kurtulmuş, "Bu memlekette 18 sene ezan 'Tanrı uludur, Tanrı uludur' diye Türkçe olarak okutuldu. Milletin dinine, diline, geleneklerine aykırı olan bir yabancı ses maalesef millete böyle bir ezan diye bir ucubeyi dayattı" ifadesini kullandı.

    'Buna bir daha güçleri yetmeyecek'

    Eski Başbakan Adnan Menderes'in döneminde ezanın asli şeklinde okunmaya başlandığını hatırlatan Kurtulmuş, "Belki de Menderes'e bu zihniyetin duyduğu en büyük düşmanlığın altında yatan sebep de ezanı yeniden asli hüviyetine kavuşturmuş olmasıdır" dedi.

    AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, şöyle devam etti:

    • "Bu anlamda da baktığınız zaman tekrar ezanı Türkçe'ye çevirmek, Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumak gibi bazı yanlışlıkların Cumhuriyet Halk Partisinin tek partili döneminin faşizan uygulamalarını hatırladığı, buna özendiği, mümkün olsa bunu tekrar geriye getirmek istedikleri anlaşılıyor. Bir kere şunu çok net bilsinler; asırlar boyunca Müslümanlığı en iyi şekilde yaşamaya gayret etmiş olan bu millet bir daha ne ezanın ne de Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunarak ibadetin içine karıştırılmasına müsaade etmeyecektir.
    • Cumhuriyet Halk Partisi de milletin değerleriyle bu kavgalı halini ve tutumunu ortaya koydukça da milletten hiçbir şekilde itibar görmeyecek, bir karşılık bulmayacaktır. Bu yaptıkları bir gaflettir en hafif tabiriyle söylemek gerekirse. Eğer bunu bilerek yapıyorlarsa, Müslümanlığın temel değerleri, uygulamalarıyla ilgili bir çatışmayı yeniden ortaya koymak istiyorlarsa köprünün altından çok sular geçti, buna bir daha güçleri yetmeyecektir, bunu açıkça söylemek isterim.
    • Yapılan hem Mevleviliğe karşı usul ve erkan adabı olan bu yola karşı bir haksızlık ve terbiyesizliktir hem de ezanı ve Kur'an-ı Kerim'i Türkçe ibadetin içerisine sokmak gibi bir anlayışı hortlatması bakımından da gerçekten insanların tüylerini diken diken eden bir uygulamadır, şiddetle kınıyoruz. Milletimizin değerleriyle, inançlarıyla hiçbir şekilde uyuşmayan bir tavırdır, tablodur. Kimseden milletin değerlerini, inançlarını tahfif etme, aşağılama, onları değiştirmek gibi bir hakkı da haddi de olamaz."

    'Mıuhalefetin mutabakatı yok'

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı bir programda, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili bir "masa" kurulabileceği ifadelerini de değerlendiren Kurtulmuş, bu tür konuşmaların çok sık yapıldığını söyledi.

    Yeni sistemin parlamentoda vekillerin verdiği oylar ve sonrasında referandumda milletin benimsemesiyle gerçekleştirilmiş bir idare reformu olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Milletin yapmış olduğu bir anayasa değişikliği yok ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne anayasal bir adım atılarak geçilmemiş gibi bunun üzerinden siyasi bir takım spekülasyonlar yapmayı doğru bulmam" şeklinde konuştu.

    Muhalefetin yönetim sistemine ilişkin isteği konusunda da netliğin bulunmadığını belirten Kurtulmuş, "Bir karar versinler, iyileştirilmiş parlamenter sistem mi, güçlendirilmiş parlamenter sistem mi? Yani bütçe görüşmeleri sırasında da bu kavram kargaşalarını çok sık gördük. Bir kere muhalefet partilerinin kendi aralarında bu konuda bir mutabakatı olmadığı anlaşılıyor. Bundan kasıtlarının ne olduğu bir şekilde belli değil, muğlak vaziyettedir" ifadesini kullandı.

    Olası değişikliğin nasıl olacağının da belli olduğunu anlatan Numan Kurtulmuş, "Yani oturup masa kurmak yerine bunun gideceği yer milletin oylarına, yani bir çalışma yapılır, bir anayasa değişikliği teklifi getirilir, eğer parlamentodan geçiyorsa geçer baş göz üstüne ama şu anki parlamento aritmetiği içerisinde böyle bir konunun parlamentoya getirilmesi ve geçmesi imkansızdır" değerlendirmesinde bulundu.

    Kurtulmuş, konuyla ilgili kafa karıştırmaya, yeni bir siyasal tartışma yapmaya gerek olmadığını yineleyerek, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

    • "Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir, eğer siyasi irade yani Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletin ortaya koymuş olduğu milli irade istiyorsa bunu değiştirebilir. Bunun yolu masadan geçmiyor bunun yolu Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçiyor. Dolayısıyla bunun herkes tarafından bilinmesi lazım."

    'Erken seçim yok'

    Muhalefet partilerinin son dönemde görüşmelerini sıklaştırması ve bazı muhalefet üyelerinin 2021 yılında değişiklikler olacağına işaret eden açıklamaları konusunda da görüşlerini paylaşan Kurtulmuş, uzun bir süredir muhalefetin erken seçimden bahsettiğini anımsattı.

    Demokrasilerde muhalefet partilerinin erken seçim istemelerinin mümkün olduğuna değinen Kurtulmuş, "Erken seçimde rasyonel şartların olması ve Meclis aritmetiğinin de buna uygun olması lazım. Türkiye'de ne rasyonel şartlar erken seçimi söylüyor ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi aritmetiği erken seçim olmasına imkan tanıyor. Dolayısıyla Türkiye'de bir erken seçim yoktur. Bu kadar yoğun problemlerle uğraştığımız, uluslararası gündemde özellikle Türkiye'nin birçok alanda cansiperane bir şekilde bir büyük mücadele verdiği ortamda Türkiye'nin erken seçim gündemiyle kaybedecek vakti ve enerjisi yoktur, olmamalıdır da" diye konuştu.

    Seçimlerin vaktinde yapılacağının altını çizen Kurtulmuş, şunları söyledi:

    • "Muhalefetteki arkadaşlarımız da şuna alışsınlar 2022 yılının bütçesi de yine Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek ve inşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütçesi olarak, Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin bütçesi olarak o bütçe de Meclise sunulacak, Allah'ın izniyle Meclisten geçecektir. 2023 bütçesi de yine gelecek ve 2023 bütçesi de geçecektir.
    • Bu biraz da karanlıkta ıslık çalmaya benzer bir tablodur. Muhalefet kendine moral vermek, muhalefet partileri arasında dayanışmanın zeminini zenginleştirmek için 'bir dahaki bütçeyi yapmayacaksınız' diyorlar ama Türkiye'nin siyasi realitesi Allah'ın izniyle 2023'e kadar bu hükümetin bütçe yapmaya devam edeceği yönündedir."

    Kongre süreci

    AK Parti'deki kongre sürecine ilişkin de bilgi veren Numan Kurtulmuş, kendileri için kongrelerin bir yenilenme vesilesi olduğunu ifade etti.

    Her kongreden güçlenerek çıkmış olan bir parti olduklarına işaret eden Kurtulmuş, koronavirüs dolayısıyla kongreleri tehir etmek durumunda kaldıklarını hatırlattı.

    Numan Kurtulmuş, şu ana kadar 19 il ve 920 ilçenin kongrelerinin tamamlandığını, kalan il kongrelerini 2021 yılının Ocak ya da Şubat ayı sonuna kadar bitirme kararında olduklarını bildirdi.

    Kalan kongrelere ilişkin çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaşan Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

    • "Büyük kongreyle birlikte de önümüzde 2023'e kadar gidecek süreci taşıyacak yeni kadrolarla daha güçlü bir şekilde bu yürüyüşümüze Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Ondan sonra 2023 sonrası hedefleri, daha büyük hedefleri tartışılabilecek, konuşabilecek bir imkanı ve bu anlamda Türkiye'yi 2023 sonrasına götürecek ruhsatı milletimizden alarak yolumuza devam edeceğiz."
    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Erken seçim, AK Parti, Numan Kurtulmuş
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ankara - kar yağışı
    Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
    Karikatür
    Yeni koronavirüs mutasyonu yüzde 70 daha bulaşıcı
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet