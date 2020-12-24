Van'da IŞİD operasyonu: 31 gözaltı

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, IŞİD'in ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince, IŞİD ile iltisaklı olarak kentte faaliyet gösteren "Amer Onay Grubu"na mensup 34 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Sabah gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, IŞİD'in ideolojisini içeren çok sayıda kitap ve dokümana el konuldu.