İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'ndan UBER kararına ilişkin açıklama

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstinaf Mahkemesi'nin Uber kararı ile ilgili hükmünün yalnızca Uber ile taksi çağırma imkanı verdiğini, kamuoyuna "Uber geri dönüyor" şeklinde yansıtılan açıklamaların doğru olmadığını bildirdi.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstinaf Mahkemesi'nin, Uber'e erişim engelini kaldırması ve Uber'in sarı taksiler ile çalışmaya devam etmesine izin vermesine ilişkin kararı ile ilgili açıklama yaptı.
Odanın kurulduğu günden itibaren taksici esnafının yaşadığı sorunlara çözüm arayan, verdiği ekmek mücadelesine var gücüyle destek olan bir kurum olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Nitekim taksici esnafımızın kazancına ve ekmeğine göz diken global şirket Uber'e karşı açtığımız davada, İstanbul 10. Aslliye Ticaret Mahkemesi tarafından Uber adlı şirketin yasadaki boşluktan faydalanarak yetki belgesini amacı dışında kullanarak, haksız rekabete
sebep olacak şekilde hizmet verdiği tespit edilerek, Uber hizmetlerinin haksız rekabet gerekçesiyle durdurulmasına ve erişimin engellenmesine karar vermiştir. Akabinde dosya Uber tarafından bölge adliye mahkemesine taşınmış ve 13. Hukuk Dairesi tarafından Uber XL özel araçlarının daha önce verilen kararda olduğu gibi D2 yetki belgesinin bu şekilde kullanımının amaca ve yasaya aykırı olduğu, bu tür taşımacılıkta bulunan Uber şirketinin de haksız rekabet eyleminde bulunduğu tespit edilerek haksız rekabetin menine ancak Uber uygulama hizmetinin taksi ile yolcuyu bir araya getirme özelliğinin devam etmesine karar verilmiştir. Dolayısıyla gelinen aşama itibariyle Uber XL özel araçlarının haksız rekabete konu eylemlerde bulunduğu bölge adliye mahkemesi tarafından da kabul edilmiş ve bu husus mahkeme kararında açıkça yer almıştır."
‘Uber XL özel araçlarının kullanımını yasa dışı’
Verilen hükmün yalnızca Uber ile taksi çağırma imkanı verdiği, kamuoyuna ‘Uber geri dönüyor’ şeklinde yansıtılan açıklamaların da gerçeklerle hiçbir ilgisi bulunmadığı ifade edilen açıklamada, Uber XL özel araçlarının kullanımının yasa dışı olduğu ve yasak olduğuna dair hükmün varlığını muhafaza ettiği vurgulandı.
Bölge adliye mahkemesi kararına karşı Yargıtay'da temyiz yolunun açık olduğu, oda olarak gerekli hukuki sürecin takibinin yapılacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak, taksi ile yolcuyu bir araya
getirecek uygulamaların İBB'den lisans almak şartı ile rekabete açılarak sadece yerli ve milli firmaların yapmasını istiyoruz. Uber'e karşı olan haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi, taksici esnafımızın her zaman olduğu gibi bundan sonra da ekmek mücadelesinde yanında olduğumuzu saygılarımızla bilgilerinize sunarız."
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