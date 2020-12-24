Erdoğan: Milletimizi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi Restorasyonu Sonrası Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı.

Sözlerine bu müzelerin şehirlere kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ederek başlayan Erdoğan, "Sayın Bakanımızın bulunduğu Tunceli'de şehrin cumhuriyet tarihindeki ilk müzesini kurduk. Bu binada Tunceli'nini zengin tarihini yansıtan eserler sergilenecektir" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: