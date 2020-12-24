Bahçeli'nin çağrısına Akşener'den yanıt: 'Evime dönüyorum'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İYİ Parti lideri Meral Akşener’e ilişkin daha önceki, ‘Evine dön’ çağrısını yineleyerek, "Hala zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Dön evine bitsin bu çile” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener Twitter’dan yaptığı paylaşımla MHP lideri Bahçeli'ye yanıt verdi. Akşener paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum."

Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum. 😎 pic.twitter.com/geA6gY19M4 — Meral Akşener (@meral_aksener) December 24, 2020

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