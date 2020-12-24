Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 254 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 18 bin 102

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 254 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 18 bin 102 olarak açıklanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 254 artarak 19 bin 115'e ulaştı.

Bugün 195 bin 675 test yapıldı. Yeni vaka sayısı 18 bin 102 olarak belirlendi. 'Hasta' tanısı konanların toplam sayısı bugün 3 bin 218 olarak belirlenirken, 'ağır hastaların' sayısı 4 bin 805 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı, PCR testi pozitif çıkan herkesi kapsıyor.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 33 bin 985 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 935 bin 292'ye yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde hastalarda zatürre oranının yüzde 4.1 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 50.8

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 68.2

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 40.0

Ortalama temaslı tespit süresi: 10 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.9

Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 24, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yaptığı bilgilendirmede "Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım" ifadesini kullandı.