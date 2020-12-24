Halk TV'den 'Olay TV tarafından satın alındı' iddialarına yanıt

Halk TV sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kanalın Olay TV tarafından satın alındığı iddiasının 'hayal ürünü' olduğu belirtildi.

Halk TV sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kanalın Olay TV tarafından satın alındığı iddiası yalanlandı. Açıklamada, bir 'medya' sitesinde Olay TV’nin Halk TV’yi satın aldığı yönünde çıkan 'haber' külliyen yalandır. Yanlış demiyoruz, yalandır, hayal ürünüdür. Bir 'medya' sitesinin, gazeteciliğin en temel kuralı olan kontrol mekanizmasını işletmeden haber yapabilmesi kendisi açısından en hafif tabirle hazindir” ifadeleri kullandı.

Bir “medya” sitesinin, gazeteciliğin en temel kuralı olan kontrol mekanizmasını işletmeden haber yapabilmesi kendisi açısından en hafif tabirle hazindir. — Halk TV (@halktvcomtr) December 24, 2020

​Medyaradar’da yer alan haberde, Cavit Çağlar’ın ortağı olan Trabzonlu iş insanı Hüseyin Köksal ile Olay TV ekibinin ilk KRT TV ile masaya oturduğu fakat anlaşma sağlanamayınca 20 milyon TL satın alma bedeli ve 12 milyon TL’lik ödeme ile Halk TV’yi satın aldığı iddia edilmişti.