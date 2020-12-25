Mansur Yavaş'tan kar mesajı: Hiçbir bahane üretmeden sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, bugün Ankara'da etkili olan kar yağışı sebebiyle sıkıntılar yaşanması üzerine yaptığı paylaşımda "Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün başkentte etkili olan kar yağışı sebebiyle sıkıntılar yaşanması üzerine açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, yurttaşlardan özür dileyerek "Karla mücadele çalışmalarımızda 926 noktaya müdahale ettik. Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldım. Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum. Sorunların giderilmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Karla mücadele çalışmalarımızda 926 noktaya müdahale ettik. Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldım.



Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum.



Sorunların giderilmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 24, 2020

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