Mansur Yavaş'tan kar mesajı: Hiçbir bahane üretmeden sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün başkentte etkili olan kar yağışı sebebiyle sıkıntılar yaşanması üzerine açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, yurttaşlardan özür dileyerek "Karla mücadele çalışmalarımızda 926 noktaya müdahale ettik. Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldım. Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum. Sorunların giderilmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Karla mücadele çalışmalarımızda 926 noktaya müdahale ettik. Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldım.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 24, 2020
Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum.
Sorunların giderilmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim.
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