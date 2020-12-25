Ankara'dan yola çıkan 61 ambulans İstanbul'a geldi

İçinde organ taşıma çantaları da bulunan tam donanımlı yeni ambulansların 25'i Anadolu yakasında, 36'sı ise Avrupa Yakası'nda görev yapacak.

Tam donanımlı yeni ambulansların bir kısmı eskileriyle değiştirilerek bir kısmı ise yeni açılan 112 noktalarında vatandaşlara hizmet verecek.

Ankara Akyurt'ta bulunan Sağlık Bakanlığı'na ait depodan saat 14.00'de hareket ederek İstanbul'a doğru yola çıkan 61 ambulans, 9 saat sonra akşam saatlerinde Bakırköy 112 Acil Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne geldi.

İçinde organ taşıma çantaları da bulunan tam donanımlı yeni ambulansların 25'i Anadolu yakasında, 36'sı ise Avrupa Yakası'nda görev yapacak.

Ambulansların bir kısmı eskiyen araçlarla değiştirilirken bir kısmı ise İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yeni açılacak olan 112 noktalarında kullanılacak.