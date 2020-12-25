Erdoğan: Sayın Putin'in gerçekten özü sözü bir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisi için kullandığı ifadeleri değerlendirdi. "Ben de kendisini aynen bu şekilde tanıdım" diyen Erdoğan, "Gerçekten özü sözü bir, verdiği sözde duran... Temenni ederim ki şu ana kadar sürdürdüğümüz münasebetleri bundan sonra yine aynı şekilde sürdürürüz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Ömer Öztürk Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Erdoğan ile görüş ayrılıklarımız var ama sözünü tutan biri" şeklindeki açıklaması hatırlatılan Erdoğan, şunları söyledi:

"Sayın Putin'le tanıştığımdan bu yana ben de kendisini aynen bu şekilde tanıdım. Gerçekten özü sözü bir, verdiği sözde duran... Temenni ederim ki şu ana kadar sürdürdüğümüz münasebetleri bundan sonra yine aynı şekilde sürdürürüz. Şu anda da aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize de aynı kararlılıkla yürüyoruz."

Erdoğan: Sayın Putin'le tanıştığımdan bu yana ben de kendisini aynen bu şekilde tanıdım. Gerçekten özü sözü bir, verdiği sözde duran... Temenni ederim ki şu ana kadar sürdürdüğümüz münasebetleri bundan sonra yine aynı şekilde sürdürürüzhttps://t.co/xP1QJMTTIR pic.twitter.com/uOs0wuCCcq — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 25, 2020

Yılbaşı partilerine operasyon mesajı

Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında otellerde, villalarda düzenlenecek yılbaşı partilerine müsaade edemeyeceklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumların bu konuda her türlü tedbiri alacağını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bir defa bu tür partiler, otellerde-villalarda olsun... Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. İstihbaratımız nerede bu tür şeyler olduğunu tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar."

'İsrail'le istihbari noktada ilişkilerimiz devam ediyor'

Erdoğan, açıklamalarının devamında Türkiye - İsrail ilişkilerine de değindi. "Bizim İsrail'le istihbari noktada ilişkilerimiz kesilmiş değil. En tepe noktadaki kişilerle bazı sıkıntılar yaşıyoruz" diyen Erdoğan, bu konudaki sözlerini şöyle noktaladı: