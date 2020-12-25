Valilik duyurdu: Koronavirüs testi yaptırmayan şehre alınmayacak

Yoğun vaka artışının yaşandığı Kırklareli'nde, virüsle mücadele kapsamında önemli bir karar alındı. Karara göre kente giriş yapmak isteyen kişilere Kovid-19 tarama testi yapılacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sadece şehre girmek isteyen kişilere değil, başta Vefa Sosyal Destek Grupları olmak üzere çeşitli meslek kollarına da virüs testi yapılmasını kararlaştırdı.

Karar kapsamında Kırklareli'nde faaliyet gösteren berberler, kuaförler, güzellik ve bakım merkezi çalışanları, kuryeler dahil kargo firması çalışanları, paket servis hizmeti vermekte olan iş yerlerinin kuryeler dahil tüm çalışanları, taksi şoförleri, şehir içi otobüslerin ve işçi servislerinin şoförleri ile Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri de korona virüs tarama testine tabi tutulacak.

Apartman toplantıları ertelendi

Öte yandan Kırklareli genelinde site ve apartman genel kurul toplantıları şubat ayı sonuna kadar ertelendi.