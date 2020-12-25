Erdoğan 'Bunu yiyene korona gelmez' diyerek gazetecilere pestil ve köme ikram etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı esnafı ziyaret etti. Erdoğan, bir tatlı dükkanından aldığı pestil ve kömeyi gazetecilere ikram ederken "Bunu yiyene korona gelmez" diye espri yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunduktan sonra yürüyerek caminin yakınında bulunan yöresel ürünler dükkanına gitti.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre burada bir süre kaldıktan sonra dükkandan çıkan Erdoğan, gazetecilere "Bunu yiyene korona gelmez" diye espri yaparak pestil ve köme ikram etti.

Makam aracına bindiği sırada da vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.

Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.