15 yıl sahte kimlikle gezmiş: Koronadan öldü, 3 cinayetten arandığı ortaya çıktı

Diyarbakır’da koronavirüsten hayatını kaybeden bir kişinin, 15 yıldır 3 cinayetten sorumlu olarak aranan şahıs olduğu iddia edildi. Şahsın bu süre zarfında sahte kimlikle dolaştığı öğrenildi.

Diyarbakır’da iddiaya göre 15 yıl önce 3 kişinin ölümünden sorumlu olan firarı Ahmet Ç., geçen günlerde koronavirüse yakalandı. 15 yıldır sahte kimlikle yaşamını sürdüren şahıs, Memorial Dicle Hastanede tedavisi sürerken durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Ahmet Ç., bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen aile bireyleri ölen kişinin, 3 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve 15 yıldır firari olan Ahmet Ç. olduğunu öne sürdü.

Ahmet Ç.’nin bu süreçte sahte kimlikle dolaştığı öğrenildi. Polis, ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlattı.