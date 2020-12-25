Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'a 'tehdit' soruşturması

Ankara’da yaşayan Aleyna Çakır’ın evde ölü bulunduğu olayın şüphelisi olarak gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ümitcan Uygun hakkında, sosyal medya uygulaması üzerinden bir kişiyi tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.