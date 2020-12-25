Olay TV kapandı: '26 gün boyunca bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz'

Yayın hayatına 30 Kasım'da başlayan Olay TV, Nevşin Mengü'nün sunumuyla ekrana gelen ana haber bülteniyle birlikte izleyicilerine veda etti.

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın kapanmasına giden süreçle ilgili olarak "Olay TV’nin bütün yayın hakları, lisansı ve hissesinin tamamı Cavit Çağlar’ın. Ancak Hüseyin Köksal buranın yayın hayatına tekrar başlaması için bir sermaye koydu ve birlikte yola çıktılar. Şimdi bu ortaklık bitiyor. Hüseyin Bey, Cavit Bey ile ortaklığını sonlandırma kararı aldı" bilgisini verdi.

Sarılar, Çağlar'ın kendisine "Bana iktidardan büyük baskı var. Çok ağır baskı altındayım, devam edemeyeceğim" dediğini aktardı. Mengü'nün "Peki bundan sonra ne olacak?" sorusuna da yanıt veren Sarılar, şunları kaydetti:

'180 arkadaşımızla birlikte yeni bir mecrada mutlaka özgür haberciliğe devam edeceğiz'

"Olay TV'yi bugün noktalayacağız ama Hüseyin Köksal bu anlayıştaki gazeteciliği devam ettirmek için çeşitli görüşmeler yapıyor, çeşitli platformları deniyor. Bizim birlikte çalıştığımız 180 arkadaşımızla birlikte yeni bir mecrada mutlaka özgür haberciliğe devam edeceğiz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız."

Mengü de söz konusu veda yayınının sonunda "26 gün boyunca bizi izlediğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz" ifadesini kullandı. Yayın, çalışanların alkışlarıyla sona erdi.

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Sarılar: Cavit Çağlar 'Çok büyük baskı altındayım, devam edemeyeceğim' dedihttps://t.co/YAvwvcaOSV pic.twitter.com/g57aTCB5GT — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 25, 2020

Kanalın kadrosunda Nevşin Mengü, Özlem Akarsu Çelik, Duygu Demirdağ, Ali Ekber Aydın, Şafak Ongan, Nazlı Bolak, Gökhan Kayış, Ünal Kaya, Kenan Şener ve Alican Uludağ gibi isimler yer alıyordu.

Olay TV kapandı: '26 gün boyunca bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz'https://t.co/YAvwvcaOSV pic.twitter.com/ZwBg6iAjkD — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 25, 2020

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