Atilla Taş: Bal gibi 'çıplak arama' yapıldı bana da

Cezaevinde geçirdiği günleri 'Sakıncalı Çökelek' ismiyle kitaplaştıran Atilla Taş, kitabında yer alan çıplak aramayla ilgili bir paragrafı paylaştı. Sosyal medya hesabından ilgili bölümü paylaşan Taş, "Kardeşim ben Alkatraz da mı yattım hapsi? Bal gibi çıplak arama yapıldı bana da! Bir iç çamaşırıyla kaldık! Onu da silkelettiler! Az delikanlı olun be" diye yazdı.

T24’e konuşan Atilla Taş, "Çıplak aramada sizi soyup eğilmenizi ve öksürmenizi isteyebiliyorlar. Bundan çok korkuyordum ve çıplak arama olması durumunda karşı çıkacaktım. Çıplak arama yapıldı, küçücük bir odada duruyorsunuz zaten, üç kişi bile aynı anda duramaz. İç çamaşırlarımla kaldım. Onu da silkelememi istediler. Anlatması çok zor" dedi.

Buyrun! Çıplak aramayı “Sakıncalı Çökelek” kitabımda yazdığım bölüm işte burada! pic.twitter.com/03v7f5tha6 — Atilla Taş (@AtillaTasNet) December 24, 2020

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