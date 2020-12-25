Alanya'da, 12 kişiyi emeklilik vaadiyle 1 milyon TL dolandıran şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde M.E. (39), 12 kişiyi emekli etme ve finansal yardım bahanesiyle 1 milyon TL dolandırdı. Polisin çalışması sonucu yakalanan M.E., tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı tarihlerde 12 kişinin emekli etme, finansal yardım ve banka kredisi çekmekapatma bahaneleriyle paralarının alınarak dolandırıldığını tespit etti. Dolandırıcılık şüphelisinin M.E. olduğu belirlenirken, ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 12 kişiyi toplamda 1 milyon TL dolandırdığı belirlenen M.E.´nin Mahmutlar Mahallesi´ndeki bir adreste saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese giden ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

7 dolandırıcılık dosyası var

Şüpheli M.E.'nin emniyette yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda 7 dolandırıcılık suçundan hakkında toplam 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Ekipler emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliyi adliyeye sevk etti. M.E., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.