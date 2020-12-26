Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına asgari ücreti duyurdu: En az 3 bin 100 TL olacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'ın paylaşımı şöyle:
"Açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun, belediyemizde çalışan bir işçinin alacağı maaş 3100 TL' den az olmayacak. Emekçi kardeşlerimize şimdiden hayırlı olsun."
Açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun, belediyemizde çalışan bir işçinin alacağı maaş 3100 TL' den az olmayacak. Emekçi kardeşlerimize şimdiden hayırlı olsun. pic.twitter.com/crnNFDJXPO— Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) December 25, 2020
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