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    gözaltı - polis

    'Çocuğu kasten öldürmek' suçundan aranan kişi, yaptığı 20 ev soygununun ardından yakalandı

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    İstanbul genelinde 20 eve girerek toplamda yaklaşık 500 bin liralık vurgun yapan, “çocuğu kasten öldürmek” suçuyla birlikte 5 farklı olaydan dolayı aranan ve kesilmiş hapis cezası olan 20 yaşındaki firari hırsız, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kuruçeşme’deki son işinde yakalandı.

    İstanbul’a bir şahıs yaklaşık 3 ay içerisinde Bursa’nın Karacabey ilçesinde, Başakşehir’de 10 kez, Küçükçekmece’de 2 kez, Beylikdüzü’nde 2 kez, Bakırköy, Bahçelievler ve Büyükçekmece’ce evden, işyerinden, otodan hırsızlık ve mala zarar verme olaylarına karıştı. Yaklaşık 500 bin lira vurgun yapan şüphelinin yapılan çalışmalar sonucunda 20 yaşındaki Ahmet A. olduğu tespit edildi. Yakalamak için çalışmalar sürdüğü esnada şahıs, geçtiğimiz Temmuz ayında Beşiktaş Kuruçeşme’de bir siteye girerek evden hırsızlık olayını gerçekleştirdi.

    Kulübeden anahtarı çalıp siteyi soydu

    Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kuruçeşme’deki bir sitede gerçekleşene olayın görüntülerinde, şahıs güvenlik kulübesinden siteye giriş anahtarını çalıyor. Ardından demir kapıyı açan şahıs, siteye girerek içerisindeki binalara giriyor. Binalardan hırsızlık yapan şahıs daha sonra geldiği kapıdan çıkarak kaçıyor.

    500 bin liralık vurgun yaptı, Beşiktaş’ta yakalandı

    Olayın ardından hakkında 20. kez şikayet yapılan şahsı yakalamak için Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı. İlçe genelinde onlarca güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen Beşiktaş polisi, şahsın Küçükçekmece’de olduğunu belirledi. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlanan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli Ahmet A’yı geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

    Çocuğu kasten öldürmekten aranıyordu, tutuklandı

    Emniyete götürülen Ahmet A’nın yapılan sorgusunda 5 farklı konudan aranması ve kesilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şahsın ayrıca “Çocuğu kasten öldürmek” suçundan da katil zanlısı olarak firarının olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Ahmet A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Etiketler:
    Hırsızlık, Kuruçeşme, Beşiktaş
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