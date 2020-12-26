Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapısal reformlarla üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’deki Eti Maden Lityum Karbonat Üretim Tesisleri ve Ankara-Konya kara yolu Gölbaşı alt geçidi açılış törenlerine canlı bağlantıyla katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ankara) Bu şehre gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'yı kara, demir ve hava yollarıyla geleceğe hazırlamak için tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.