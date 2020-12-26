Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.09'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 11,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 26, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Sivrice (Elazig)
Tarih-Saat : 26.12.2020, 14:09:19 TSİ
Enlem : 38.4870 N
Boylam : 39.2091 E
Derinlik : 11.57 km
Detay : https://t.co/x2zGwditnW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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