TOGG'dan '27 Aralık saat 11.00’i bekleyin' paylaşımı

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un tanıtılmasından bu yana bir yıl geçti. TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda "27 Aralık saat 11:00’i bekleyin" denildi.

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG),sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

TOGG'un geliştirdiği elektrikli yerli otomobilin ön gösterimin yıldönümünde yapılan paylaşımda, 1 yıl önce tanıtılan yerli otomobille ilgili video yer alırken "Doğuştan Elektrikli TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Yeni Lige Yolculuk Buluşması'nda sizi tanıştırmıştık" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımın devamında "Yeni Ligde 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11.00’i bekleyin" denildi.

Bu açıklama ile, TOGG'un yapacağı açıklamanın ne olacağı da merak konusu haline geldi.

​