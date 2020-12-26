TOGG'dan '27 Aralık saat 11.00’i bekleyin' paylaşımı

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG),sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
TOGG'un geliştirdiği elektrikli yerli otomobilin ön gösterimin yıldönümünde yapılan paylaşımda, 1 yıl önce tanıtılan yerli otomobille ilgili video yer alırken "Doğuştan Elektrikli TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Yeni Lige Yolculuk Buluşması'nda sizi tanıştırmıştık" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımın devamında "Yeni Ligde 1 Yıl neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11.00’i bekleyin" denildi.
Bu açıklama ile, TOGG'un yapacağı açıklamanın ne olacağı da merak konusu haline geldi.
#DoğuştanElektrikli #TOGG ile geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz #YeniLigeYolculukBuluşması'nda sizi tanıştırmıştık.#YeniLigde1Yıl neler mi yaptık?— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 26, 2020
27 Aralık saat 11:00’i bekleyin.#DoğumYeriİstanbul pic.twitter.com/oHEX3HoxvB
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