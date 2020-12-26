Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 15 bin 118 vaka tespit edildi, 253 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de son 24 saate ait koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.
Fahrettin Koca Twitter paylaşımında şunları ifade etti:
"Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele."
Bugün tespit edilen 3.002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 26, 2020
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