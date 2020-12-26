Van'da belediye işçileri kardan dev 'Van Gölü canavarı' yaptı

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışının ardından biriken karları eğlenceye dönüştürdü.
Edremit ilçesindeki Kent Meydanı'nda biriken karları temizleyen işçiler, 10 metre uzunluğunda dev "Van Gölü canavarı" yaptı.
Yoldan geçen vatandaşlar da kardan canavarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
- Belediyesi personelinin biriken karlardan yaptığı "Van Gölü canavarı"© AA / Edremit Belediyesi
- Edremit Belediyesi personelinin biriken karlardan yaptığı "Van Gölü canavarı"© AA
- personelinin biriken karlardan yaptığı "Van Gölü canavarı"© AA
- Edremit Belediyesi personelinin biriken karlardan yaptığı "Van Gölü canavarı" Edremit Belediyesi personelinin biriken karlardan yaptığı "Van Gölü canavarı"© AA
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© AA / Edremit Belediyesi
Belediyesi personelinin biriken karlardan yaptığı "Van Gölü canavarı"
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