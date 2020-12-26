İSKİ'den kuraklığa karşı ücretsiz musluk aparatı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeyle İstanbul'da gündeme gelen kuraklığa karşı musluklara su aparatı takılmasını önerdi.

İSKi tarafından evde su tasarrufu sağlanması için ücretsiz musluk aparatı dağıtılacağını açıklayan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bu aparatla ciddi bir su tasarrufu sağlayabiliriz. Bildiğiniz gibi kurak bir mevsim yaşıyoruz, şehrimizin azalan su kaynaklarını çok özenli kullanmak zorundayız. İSKİ evde su tasarrufu sağlanması için ücretsiz musluk aparatı dağıtmaya başlıyor. Lütfen kullanalım, kullandırtalım."

Bu aparatla ciddi bir su tasarrufu sağlayabiliriz.



Bildiğiniz gibi kurak bir mevsim yaşıyoruz, şehrimizin azalan su kaynaklarını çok özenli kullanmak zorundayız. İSKİ evde su tasarrufu sağlanması için ücretsiz musluk aparatı dağıtmaya başlıyor. Lütfen kullanalım, kullandırtalım. pic.twitter.com/01feA0dVS8 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 26, 2020

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