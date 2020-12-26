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    CHP: Devlet alkol bağımlısı olmuş

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012261043468221-chp-devlet-alkol-bagimlisi-olmus/

    CHP heyeti 'sahte içki' raporunu yayınladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “Rakı satın alan yurttaş, rakı değil vergi içiyor. Devlet alkol bağımlısı olmuş. Sahte içkiden ölen insanların sorumlusu, bütçeyi alkole bağımlı hale getiren AKP iktidarıdır” ifadelerini kullandı.

    CHP'nin kurduğu sahte içkiden ölümleri araştırma heyeti, araştırmaları sonucu elde ettikleri verileri paylaştı. Heyet adına hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Rakı satın alan yurttaş, rakı değil vergi içiyor. İnsanlar bir aylığına sigara ve alkolü bıraksa, ülkenin ekonomisi çökecek duruma gelmiş. İnsanımızı sahte içki değil, bu yıl içki ve sigaradan 96 milyar lira vergi toplamayı planlayan AKP öldürüyor” diye konuştu.

    Gazete Duvar'ın ANKA'dan aktardığı habere göre heyette yer alan vekiller Burhanettin Bulut, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Cengiz Gökçel, Ali Şeker, Ahmet Önal, Metin İlhan, Süleyman Bülbül, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Candan Yüceer ölümlerin yaşandığı kentlere giderek ailelerle görüştü.

    Sahte alkol nedeniyle vücudunda kalıcı hasar oluşan hastaları ziyaret eden heyetin hazırladığı rapor kamuoyuyla paylaşıldı. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen milletvekilleri adına konuşan Veli Ağbaba, sahte alkol nedeniyle 78 günde 98 yurttaşın öldüğünü vurgulayıp özetle şunları söyledi:

    'Neden tüketiliyor?'

    • Hâlâ ölümler devam ediyor. En son Bursa’da 6 yurttaşımızın daha ölüm haberini aldık. Peki, bu sahte içki neden tüketiliyor? Bunun vergi boyutu, ekonomik boyutu, hukuki boyutu ve siyasi boyutu var.

    'Denetimsiz bir şekilde satışa sunuluyor'

    • Sahte içki, etil alkolden üretilmesi gereken içkinin maliyetini düşürmek amacıyla metil alkol kullanılarak üretilen içkidir. Metil alkol, etil alkolün dörtte bir fiyatına satıldığı için sahte içki üretenler bunu kullanıyor. Bu içkiler sosyal medyadan da çok rahat, denetimsiz bir şekilde satışa sunuluyor.

    'Rakı satın alan yurttaş, rakı değil vergi içiyor'

    'Google'da arama' 
    • Tüm bunlar bireyleri ‘evde içki yapımına’ yönlendiriyor. Arama motorunda ‘etil alkol’ ile ‘evde alkol yapımı’ yazılarak yapılan arama sayısı 2020 yılında olağanüstü şekilde artmış. Orta gelirli bir yurttaş bu fiyatlarla nasıl içki satın alsın?
    'Bir yanda vergi kaybı var, bir yanda vergi bağımlısı bir bütçe var'
    • Sahte içki sadece insanımızı öldürmüyor, vergi kaybına da neden oluyor. Sayıştay’a göre içki fiyatlarındaki artış yüzünden sadece Özel Tüketim Vergisi kaybının 2019 yılında en az 1.56 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Bir yanda vergi kaybı var, bir yanda vergi bağımlısı bir bütçe var. İnsanlar bir aylığına sigara ve alkolü bıraksa, ülkenin ekonomisi çökecek duruma gelmiş. Sahte içkiden ölen insanların sorumlusu, bütçeyi alkole bağımlı hale getiren, içkiden yüzde 270’lere varan vergi alan AKP iktidarıdır.

    'İçkiyi ucu açık gelir kapısı haline getirmeyin'

    • Biz, CHP komisyonu olarak, sahte içki ölümlerinin son bulması için iktidara çağrı yapıyoruz: Alkolden alınan başta ÖTV olmak üzere yüksek vergileri makul seviyeye çekin. İçkiyi ucu açık gelir kapısı haline getirmeyin. Alkol satış saatlerine ilişkin yasaklar esnetilsin. Alkol kaçakçılığı ve merdiven altı üretimlere karşı denetim ve tedbirleri artırın. Metil alkol içeren içki satışı yapan kişi veya işletmelere etkili cezalar verin. Sosyal medyada yetkili olmayan kişi veya şirketlerin etil ve metil alkol satışına ilişkin denetimleri artırın. En önemlisi alkol tüketimine ilişkin ideolojik ve kutuplaştırıcı söylemlerden vazgeçin. İçki tüketiminin bir yaşam tercihi olduğunu unutmayın.

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    Etiketler:
    Veli Ağbaba, devlet, Rakı, Sahte içki, CHP
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