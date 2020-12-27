Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görev yapan bekçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görev yapan bekçi Receb Ünlü, korona virüsten dolayı hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Ünlü’nün yakınlarına ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.