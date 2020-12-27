Hatay’da 4 ayrı noktada yangın

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın İtfaye ekipleri aşrı rüzgardan kaynaklı söndüremiyor.
Yangın 4 ayrı noktada büyümeye devam ediyor.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda ve 3 ayrı noktada yangın çıktı.
Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın İtfaye ekipleri aşrı rüzgardan kaynaklı söndüremiyor.
Yangın 4 ayrı noktada büyümeye devam ediyor.
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