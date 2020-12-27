Antalya'da Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı

Ev ve iş yerlerinin duvarlarına 'Tağut Atatürk' yazan şahsın, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinin ardından inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi'nde bazı duvarlarda Atatürk'e hakaret içeren yazılar olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Güvenlik Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, E.K. gözaltına alındı.

E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ev ve iş yerlerinin duvarlarına 'Tağut Atatürk' yazan şahsın, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinin ardından inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. pic.twitter.com/prd5z6xnRU — UK Haber 🇹🇷 (@UKHaber_) December 26, 2020

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