Elazığ'da 5.3'lük deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 15.94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM: Elazığ'da saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) December 27, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡️ https://t.co/cofXSurHiN
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.6 olarak verdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 27, 2020
KAVAKTEPE-(ELAZIG) https://t.co/6cOS8omrDa
27.12.2020, 09:37:30 TSİ
Büyüklük: 5.6
Derinlik: 1.5 km#Kandilli
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor" bilgisini paylaştı.
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