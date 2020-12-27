Elazığ'da 5.3'lük deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 15.94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

#DEPREM: Elazığ'da saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) December 27, 2020

​Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.6 olarak verdi.

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor" bilgisini paylaştı.