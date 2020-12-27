Olay TV'nin sahibi Cavit Çağlar: İktidardan baskı görmedim, yayınları durdurma kararını tamamen kendi kendime verdim

Yayın hayatına başladıktan 26 gün sonra kapanan Olay TV'nin ortağı bulunduğu Cavit Çağlar, HaberTürk gazetesinden Nagehan Alçı'ya konuştu.
Kanalın genel yayın yönetmeni Süleyman Sarılar, Çağlar’ın kendisine "İktidarın büyük baskısı altındayım, devam edemeyeceğim" dediğini söylemişti.
Alçı'nın 'Cavit Çağlar Olay TV hadisesinin perde arkasını anlattı' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:
Nuri Çolakoğlu’na kırgın mısınız?
Hayır, değilim. Nuri 15 gün önce işimi tamamladım diyerek ayrıldı. Hiçbir kırgınlığım yok. Burada benim hatam bir denge tutturamamak oldu. Mesela biz NTV’yi kurarken soldan gelen Nuri Çolakoğlu ve sağdan gelen Erman Yardelen birlikte hareket etmişlerdi, birbirlerini dengeliyorlardı. Programlara da farklı siyasi fikirler dengesinin yansıması gerekirdi. Bu projede o denge olmadı.
İktidardan baskı gördüğünüz, ekranı bu nedenle kapattığınız doğru mu?
Ortağınız Hüseyin Köksal bu çizgiden memnun muydu? Aranızda siyasi fikir ayrılığı olduğu söyleniyor…
Çağlar’a madem ekibin tek taraflı olmasından rahatsızdınız ekranı karartmak yerine neden adım adım ekibi dengeleyerek merkez-anaakım olma yoluna gitmediniz, diye sordum.
"Ben yeni isimler alalım istedim ama bu sefer ortağım Hüseyin Bey kanal içinde rahatsızlık olur ve şu an kurduğumuz ekipte huzursuzluk meydana gelir, diye düşündü. O yenilenmeyi yapamadık. Yapamayınca netice böyle oldu."
Peki aynen İmamoğlu gibi eski ANAP’lı ve Trabzonlu olan ve bu projeye ciddi para koyan ortağınız Hüseyin Köksal söylendiği gibi Ekrem İmamoğlu’na yakın bir isim mi?
"Onu bilemem Nagehan. İnan bilemem."
(...)
Peki Cavit Çağlar yeni bir ekiple yoluna devam edecek mi? Bu yönde verdiği mesajın arka planında ne var?
Ben NTV’yi kurmuş insanım Nagehan. Olay Gazetesi 35 yıldır yayın hayatına devam ediyor. Başladığım işten vazgeçmem. Elbette devam edeceğim ancak son dönemde yaşananlar beni çok üzmüştü, şimdi ne kadar rahatladım, bir bilsen. Ben tek kanatlı TV istemiyorum. Bu işten elimi yıkayıp çıktım, para kaybettim mi, ne oldu, onlara bakmam. Önemli olan alnımın akı ile çıkmak. Çıktım mı, çıktım. Yeni, daha dengeli ve tüm tarafları içeren tam demokratik bir ekiple devam etmek istiyorum ancak biraz zamana yayacağım.
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