Mezarlık kapısını çaldılar: 'Ayıp bir şey yani, ne gerek vardı hırsızlık yapmaya?'

Malkara ilçesinde mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar tarafından Çavuşköy Mahallesi Mezarlığı kapılarının ve mezarlığın içerisinde bir hayırsever tarafından yaptırılan çeşmenin musluklarının çalındığı görüldü.

© İHA / HÜSEYİN TAYYAR İhbar üzerine hırsızların yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Olaydan üzüntü duyduğunu ifade eden Çavuşköy Mahallesi sakini bir vatandaş, “Ayıp bir şey yani. Mezarlık kapısı bu, senin baban yoksa deden vardır, deden yoksa ninen vardır. Bunları göz önüne getirmen lazım. Bu çaldıkları şeyler çok para da değil. O kadar paraya ihtiyaçları varsa gelsinler ben vereyim. Ne gerek vardı on kuruşluk kapı için hırsızlık yapmaya. Bu kadar vicdansızlık, bu kadar terbiyesizlik olmaz yani” diyerek tepkisini ifade etti.