Kayıt
17:43 27 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Yılbaşı- İstanbul

    İçişleri Bakanlığı: Yılbaşı partilerinin yapılmaması tercih değil zorunluluktur

    © REUTERS / MURAD SEZER
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 2032
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1b/1043471030_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_755bb4b421d777a645c655c658eaf0e7.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012271043470973-icisleri-bakanligindan-yilbasi-genelgesi/

    İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen genelgede, kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının tercih değil zorunluluk olduğu belirtilerek, konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil hiçbir mekanda yılbaşı partisi veya kutlaması yapılmasına izin verilmeyeceği açıklandı.

    İçişleri Bakanlığı, valiliklere yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili ek genelge gönderdi.

    Genelgede hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gelecek hafta için yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacağı hatırlatıldı.

    © AA
    Yılbaşında günlük kiralık villalara talep arttı: Fiyatlar 4 bin TL'ye kadar çıkıyor, dansöz ve DJ hizmeti de veriliyor
    Yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında Kovid-19 tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin alınması gereken önlemlerin belirlendiği anımsatılan genelgede, vali ve kaymakamların koordinasyonunda başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili diğer birimler tarafından gerekli hazırlıkların yapılması konusunda talimat verildiği belirtildi.

    Genelgede konaklama tesislerinin içerisinde yer alan apart ve villa tarzı yerlerde veya kiralık müstakil villalarda yılbaşı partilerinin veya kutlamalarının organize edildiği ve bu yönde hazırlıkların yapıldığı haberlerine de değinildi.

    Salgınla mücadelede başta sağlık çalışanları olmak üzere, tüm kesimlerin büyük fedakarlıklar yaptığı ifade edilen genelgede, tüm bu gayret ve fedakarlıkları boşa düşürecek ve halk sağlığını tehlikeye atabilecek yılbaşı partilerinin toplum nezdinde kabul edilebilir bir durum olmadığı vurgulandı.

    © İHA
    Nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da yılbaşında ev partisi alarmı
    Genelgede, şunlar kaydedildi: "Toplum sağlığının korunmasının her şeyden önce geldiği, milletimizin her ferdinin fedakarlık yaptığı ve bu fedakarlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi düşüşün sağlandığı bu süreçte, salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmaması tercih değil zorunluluktur.

    Bu amaçla yılbaşı akşamında başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca tam mesai yapılarak, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan diğer önlemlerle birlikte, konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler de dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi veya kutlama organizasyonu yapılmamasına yönelik gerekli planlama, koordinasyon ve denetim faaliyetleri eksiksiz şekilde yerine getirilecek. Alınan tedbirlerin tam anlamıyla uygulanması amacıyla ilgili tüm birimlerin kesintisiz mesai yapması sağlanacak."

    24 saat esasına göre takip edilecek

    Genelgeye göre, İçişleri Bakanlığı'nın ilgili merkez birimleri ve bağlı kuruluşlarında yeterince personel planlaması yapılacak ve sahadaki durum 24 saat esasına göre takip edilecek.

    Sosyal medyaya yansıyabilecek Kovid-19, terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırılık ve benzeri her türlü olumsuz durum tespit edilecek. Bu durumlara ilişkin gerekli müdahalenin yapılabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimleri takip faaliyetlerini anlık yürütecek.

    restoran, lokanta
    © REUTERS / Athit Perawongmetha
    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi
    İl ve ilçelerde alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasının sağlanmasına yönelik vali ve kaymakamlar, kolluk kuvvetleri, 112 Acil Çağrı Merkezleri, zabıta teşkilatı başta olmak üzere tam mesai yapılarak, herhangi bir aksamaya, boşluğa meydan verilmeyecek.

    Vali ve kaymakamların koordinasyonunda, 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayarak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması süresince, Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla, engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarının temin edilmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi sağlanacak.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Mustafa Kamacı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yılbaşında 4 günlük kısıtlama uygulanacak
    Kolluk birimleri ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, daha önce valilere gönderilen talimatla tüm tedbirlerin alınmış olmasına rağmen anlık olarak barınacak yeri olmaması nedeniyle sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak barınma dahil her türlü temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tedbirler alınacak.

    Valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde teşkil edilen Hayvan Besleme Gruplarınca, gerek kış mevsimi gerekse sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken, çekebilecek sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde gerekli tedbirler alınacak. Barınaklar ile orman, park, bahçe gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam ortamlarına mama, yem, yiyecek bırakılmasına özen gösterilecek.

    İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimleri, bağlı kuruluşları, valilikler ve kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmeyecek.

    Alınan önlemlere aykırılık teşkil ettiği belirlenen eylem ve davranışlar ile bu durumlara sebebiyet verenlere ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli idari işlemler uygulanacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemler başlatılacak.

    Etiketler:
    Sokağa çıkma yasağı, Genelge, Yılbaşı, İçişleri Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Sabiha Gökçen Havalimanı – Noel Baba – hediye –
    Sabiha Gökçen’de yolculara yılbaşı hediyesi
    Karikatür
    Yeni koronavirüs mutasyonu yüzde 70 daha bulaşıcı
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet