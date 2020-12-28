Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısının uygulama çizelgesine ilişkin programın hazır olduğu bilgisini paylaştı. 'Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim' hatırlatmasını yapan Bakan Koca, ikna etme çabası dışında bir uygulamanın söz konusu olmadığını belirtti.

Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı bilgilendirmede şunları ifade etti:

"Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak."

Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak. https://t.co/ie3F8wz5qb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2020

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