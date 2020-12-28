Selvi: Anayasa Mahkemesi’nin Kavala kararı, Erdoğan’ın AB ile açmak istediği beyaz sayfaya yazılmış ilk mesaj olacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Anayasa Mahkemesi'nin 1154 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala'nın başvurusunu görüşeceğini hatırlatarak, "Anayasa Mahkemesi’nin Kavala kararı, Erdoğan’ın AB ile açmak istediği beyaz sayfaya yazılmış ilk mesaj olacak" görüşünü savundu.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Erdoğan'dan ötekileştirmeyin uyarısı' başlıklı bugünkü yazısında Anayasa Mahkemesi'nin Osman Kavala kararının 'Erdoğan'ın AB ile açmak istediği beyaz sayfanın ilk mesajı' olacağını söyledi.
Selvi, "Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin 'Kızıl Soros' olarak gördüğü Osman Kavala hakkındaki başvurusunu yarın görüşecek. Görüşme 15 üyenin katılımı ile Genel Kurul’da yapılacak. Böylece çıkacak olan kararın bir tartışmaya yol açmaması hedefleniyor.Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu kararından sonra yürüyen bir tartışma var. Anayasa Mahkemesi’nin kararı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yerine getirilmemişti. Anayasa Mahkemesi ile yerel mahkeme arasındaki yetki kargaşası tartışmaya neden olmuştu. Bir grup hukukçu, bireysel başvurularla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararların yerel yargı tarafından uygulanması konusunda yasal bir tereddüde yer verilmemesi için yargı reformunda bağlayıcı bir düzenleme yapılması gerektiğini savunmuştu. Ben de yargı reformuyla ilgili yapılan çalışmalarda bu konunun da ele alınması gerektiğini ifade etmiştim. Bu yazım üzerine AK Parti’nin etkili isimlerinden biri arayarak itiraz etti. Anayasa ve 6216 sayılı yasaya göre Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin olduğunu ve mahkemeler tarafından uygulanmasının zorunlu olduğunu belirtti" ifadesini kullandı.
Selvi yazısında ayrıca şunları kaydetti:
Önce AK Partili saygın hukukçunun değerlendirmesine yer vereceğim.
“Adalet tanrıçasının gözü kapalıdır. Ama bu özneye karşı kapalıdır. Yoksa Anayasa ve yasalara, delile kapalı değildir. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının uygulanması konusunda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç yoktur. Çünkü Anayasa’nın 153. maddesi ve 6216 sayılı yasanın 50. maddesinin 2. fıkrası gereğince Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının bağlayıcılığı hukuk devletinin elifbasıdır” dedi. Doğru söyledi. Ama bunu mahkemeler bilmiyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel’le görüşmesinde AB ile yeni bir sayfa açmaktan söz etti. 'AB ile tekrar karşılıklı fayda temelinde konuşmaya başlamayı arzu ediyoruz' dedi. Bu çok olumlu bir yaklaşım. Anayasa Mahkemesi’nin Kavala kararı, Erdoğan’ın AB ile açmak istediği beyaz sayfaya yazılmış ilk mesaj olacak."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)