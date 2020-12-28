İmamoğlu: İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücret net 3100 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 yılı asgari ücretinin net 2 bin 825 lira olarak açıklanmasının ardından, İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücretin net 3100 TL olacağını açıkladı.

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21.56 oranında yükselmiştir" derken, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat ise ücretin işçilerin beklentilerini karşılamadığını söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu, bu gelişmenin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücret net 3100 TL olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyururuz" ifadelerini kullandı.

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücret net 3100 TL olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyururuz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 28, 2020

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